به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نبی‌الله شمسی‌فر گفت: ۱۳ هزار مشترک اینترنت استان به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و برنامه بعدی مخابرات، توسعه ی این طرح در شهر بروجرد، الیگودرز و دیگر شهرستان‌های استان است.



مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه ی لرستان افزود:با اجرای این طرح همه ی مشترکان تلفن ثابت بدون هیچ تغییری در شماره‌های قبلی خود، خدمات تلفن و اینترنت را بر بستر فیبر نوری دریافت خواهند کرد که این اقدام همزمان امکان استفاده از خدمات پرسرعت باند پهن را هم فراهم می‌کند.



شمسی فر گفت: اجرای طرح فیبر نوری در شهر خرم‌آباد با هدف پوشش ۱۱۰ هزار تلفن ثابت و با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از سه همت آغاز شده و تاکنون ۴۵ درصد از زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز این طرح فراهم شده است.



وی یکی از اهداف مهم این طرح را صرفه‌جویی در مصرف برق عنوان کرد و بیان کرد: مراکز مخابراتی از پرمصرف‌ترین مراکز انرژی هستند و با حذف مراکز تلفن ثابت در خرم‌آباد پیش‌بینی می‌شود پنج مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شود.



شمسی‌فر افزود: همچنین در خرم‌آباد سه مرکز پرظرفیت مخابراتی وجود دارد که با اجرای کامل طرح ، امکان حذف آنها و انتقال کامل شبکه به فیبر نوری فراهم می‌شود.









