به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مراسم معنوی اعتکاف امسال در شهرستان انار با استقبال چشمگیر مردم بهویژه جوانان و نوجوانان برگزار شد و مسئولان مذهبی و سیاسی، اعتکاف را از برکات بزرگ انقلاب اسلامی دانستند.
در این مراسم، آیتالله علیمرادی نماینده مجلس خبرگان رهبری در جمع خواهران معتکف با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: یکی از خصوصیات بارز این شهید والامقام، خردمندی و قدرشناسی از نعمتها بود.
وی با بیان اینکه اعتکاف یکی از نعمتهای بزرگ انقلاب اسلامی است، افزود: این عبادت در قرآن، روایات و منابع دینی ما مورد تأکید قرار گرفته و به برکت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، امروز در سطح گستردهای در شهرها، شهرستانها و روستاها برگزار میشود.
آیتالله علیمرادی در ادامه دعا کرد: خداوند ما را قدردان همه نعمتهایی که به ما عطا کرده است، از جمله انقلاب اسلامی، اسلام، ولایت امیرالمؤمنین (ع)، مردم وفادار و رهبر فرزانه انقلاب قرار دهد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه انار با ارائه آماری از برگزاری اعتکاف در این شهرستان گفت: امسال مراسم اعتکاف در ۱۹ مسجد شهرستان انار برگزار شد که در مجموع ۲ هزار و ۳۵۳ نفر در آن شرکت کردند و حدود ۸۰ درصد معتکفان را جوانان، نوجوانان و دانشآموزان تشکیل میدهند.
وی همچنین با اشاره به روحیه حضور و مشارکت مردم انار در مناسبتهای مختلف اظهار داشت: مردم انار هر جا که نیاز باشد حضوری فعال دارند؛ بهطوریکه در مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، روزانه بیش از ۶ هزار وعده غذا توسط موکب اناریها در کرمان بین زائران توزیع شد.