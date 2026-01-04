طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها، ایجاد ثبات قیمت کالا‌های اساسی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی، از بیستم دی‌ماه آغاز می‌شود و حدود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: بر اساس سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۴، طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف انتقال یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی اجرا می‌شود.

شیخی افزود: اولویت دولت در این طرح، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت کالا‌های اساسی و جبران کاهش قدرت خرید خانوار‌ها در صورت تغییرات تدریجی قیمت‌هاست.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: در این مرحله، علاوه بر مشمولان قبلی شامل حدود ۶۱ میلیون نفر از دهک‌های درآمدی یک تا هفت، حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر از دهک‌های درآمدی هشت و نه نیز به جمع مشمولان اضافه می‌شوند و در مجموع حدود ۸۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

شیخی افزود:همچنین کلیه کارمندان و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی، مشمول این طرح هستند. درباره دهک دهم نیز رئیس‌جمهور دستور داده است برنامه تأمین اعتبار برای همه ایرانیان مقیم کشور پیش‌بینی و در اولین فرصت اجرایی شود.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: مرحله نخست این طرح به‌صورت چهار نوبت یکجا برای سه‌ماهه پایانی سال و هم‌زمان با ماه مبارک رمضان پیش‌بینی شده و پس از آن به‌صورت ماهانه ادامه خواهد یافت. به ازای هر نفر در هر نوبت، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص می‌یابد که در ابتدای اجرای طرح، مجموعاً چهار میلیون تومان به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

شیخی ادامه داد: مشمولان می‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده از طریق پیامک، از بیستم دی‌ماه با مراجعه به فروشگاه‌ها نسبت به خرید اقلام مشمول اقدام کنند. اعتبار استفاده‌نشده به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و از بین نخواهد رفت.

وی خاطر نشان کرد: قیمت کالا‌های مشمول، بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و مبنای افزایش اعتبار کالابرگ نیز همین قیمت‌گذاری خواهد بود. اقلام مشمول شامل ۱۱ کالای اساسی دوره‌های قبل است که در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرده‌فروشی زنجیره‌ای در سراسر کشور عرضه می‌شود و در این دوره، فروشگاه‌های سیار نیز با همکاری اتاق اصناف به طرح اضافه شده‌اند.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: برای استعلام اعتبار، علاوه بر پیامک ارسالی به سرپرست خانوار، اپلیکیشن «شمیم» در پیام‌رسان «بله» و کد دستوری ۵۰۰۶۳# نیز در اختیار مشمولان قرار دارد.