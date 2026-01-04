پخش زنده
هادی حق شناس با تأکید بر پایداری بازار استان گفت : تأمین اقلام روزانه مردم از جمله مرغ و تخممرغ بدون هیچگونه مشکل ادامه دارد و مردم میتوانند با آرامش نیازهای خود را تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس عصر امروزدر جلسه ستاد تنظیم بازار گیلان با اشاره به شرایط اخیر کشور و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده است، گفت: خوشبختانه با مدیریت منسجم، همکاری دستگاهها و همراهی مردم، استان گیلان بدون هیچگونه تنش از مقطع حساس اخیر عبور کرده و بازار استان در وضعیت باثبات و آرامی قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به هم افزایی دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات دولت افزود: در شرایطی که کشور با تصمیمات مهم اقتصادی مواجه شده است هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی و نظارتی میتواند به حفظ آرامش بازار کمک کند.
استاندار گیلان با قدردانی از همراهی مردم در ایجاد آرامش در بازار گفت: پرداختهای حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت خانوارها انجام خواهد شد و همزمان با تشدید نظارتها، اجازه داده نمیشود نوسانات مقطعی منجر به التهاب در بازار شود.
حقشناس با تأکید بر نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: دستگاههای نظارتی با دقت و مسئولیتپذیری در حال رصد وضعیت توزیع کالا هستند و هرگونه تخلف احتمالی با سرعت و قاطعیت پیگیری میشود تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
وی با اشاره به تأمین و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور گفت: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیند ترخیص این کالاها با دستور دولت و همکاری گمرک با سرعت در حال انجام است تا اقلام مورد نیاز بهموقع در اختیار تولیدکنندگان و بازار قرار گیرد.
به گفته استاندار گیلان، همکاری وزارتخانههای مرتبط، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی باعث شده زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه فعال باشد و نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.
حقشناس با تأکید بر اهمیت روزهای پیشرو گفت: با استمرار نظارتها و همدلی همه دستگاهها، اطمینان داریم گیلان همچنان در مسیر ثبات، آرامش و تأمین مناسب بازار حرکت خواهد کرد و مردم استان با آرامش خاطر امور روزمره خود را دنبال میکنند.
حقشناس با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: اجرای این طرح میتواند به کاهش نرخ ارز و ثبات بازار کمک کند، زیرا با حذف ارز دولتی و حرکت به سمت نظام ارزی واحد، فاصله بین نرخ رسمی و آزاد کاهش مییابد و سوداگری در بازار کم میشود.
وی ادامه داد: این اقدام شفافیت در تخصیص منابع ارزی را افزایش داده و هزینههای پنهان دولت را کاهش میدهد و در نهایت زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم میکند.