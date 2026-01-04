تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد تأمین اقلام روزانه مردم در گیلان بدون مشکل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس عصر امروزدر جلسه ستاد تنظیم بازار گیلان با اشاره به شرایط اخیر کشور و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده است، گفت: خوشبختانه با مدیریت منسجم، همکاری دستگاه‌ها و همراهی مردم، استان گیلان بدون هیچ‌گونه تنش از مقطع حساس اخیر عبور کرده و بازار استان در وضعیت باثبات و آرامی قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات دولت افزود: در شرایطی که کشور با تصمیمات مهم اقتصادی مواجه شده است هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی‌‌ و نظارتی می‌تواند به حفظ آرامش بازار کمک کند.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی مردم در ایجاد آرامش در بازار گفت: پرداخت‌های حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت خانوارها انجام خواهد شد و همزمان با تشدید نظارت‌ها، اجازه داده نمی‌شود نوسانات مقطعی منجر به التهاب در بازار شود.

حق‌‌شناس با تأکید بر نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی با دقت و مسئولیت‌پذیری در حال رصد وضعیت توزیع کالا هستند و هرگونه تخلف احتمالی با سرعت و قاطعیت پیگیری می‌شود تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

وی با اشاره به تأمین و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور گفت: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیند ترخیص این کالاها با دستور دولت و همکاری گمرک با سرعت در حال انجام است تا اقلام مورد نیاز به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان و بازار قرار گیرد.

به گفته استاندار گیلان، همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی باعث شده زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه فعال باشد و نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.

حق‌‌شناس با تأکید بر اهمیت روزهای پیش‌رو گفت: با استمرار نظارت‌ها و همدلی همه دستگاه‌ها، اطمینان داریم گیلان همچنان در مسیر ثبات، آرامش و تأمین مناسب بازار حرکت خواهد کرد و مردم استان با آرامش خاطر امور روزمره خود را دنبال می‌کنند.

حق‌‌شناس با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: اجرای این طرح می‌تواند به کاهش نرخ ارز و ثبات بازار کمک کند، زیرا با حذف ارز دولتی و حرکت به سمت نظام ارزی واحد، فاصله بین نرخ رسمی و آزاد کاهش می‌یابد و سوداگری در بازار کم می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام شفافیت در تخصیص منابع ارزی را افزایش داده و هزینه‌های پنهان دولت را کاهش می‌دهد و در نهایت زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم می‌کند.