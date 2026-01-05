پخش زنده
فراخوان شرکت در مسابقه طراحی پوستر دهه فجر انقلاب اسلامی در اصفهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام دبیرخانه این رویداد، علاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۳۰ دی ماه به آپ اصفهان من به نشانی app.isfahan.ir ارسال کنند.
هدف از برگزاری این مسابقه، فرهنگ سازی، ترویج و تشویق به بهرهگیری خلاقانه از ابزارهای هوش مصنوعی و بازآفرینی دهه فجر در قاب تصویر است.
شرکت کنندگان ملزم به استفاده از هوش مصنوعی در طراحی پوسترهستند.(استفاده از نرم افزار های ویرایش تصویر مجاز است) و هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۲ طرح ارسال کند.
عضویت در باشگاه اصفهان من و هوش مصنوعی برای شرکت کنندگان الزامی است.
اعلام برگزیدگان و اهدای جوایز نفیس به نفرات برتر در روز سومین همایش« من و هوش مصنوعی» و آثار برگزیده در کانال سازمان و تک پایه های شهری منتشر خواهد شد.