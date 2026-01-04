معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، از اجرای حدود ۳۰هزار مترمربع کف‌سازی در محور‌های تجلی و گلبازخان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدرضا یحیی‌زاده گفت: بخش قابل‌توجهی از این پروژه شامل تکمیل لاین غربی خیابان «تجلی» و بخشی از محور «گلبازخان» با وجود برخی موانع زیرساختی، با پیشرفت مطلوب در حال اجراست.

وی، با اشاره به روند اجرای پروژه کف‌سازی محور‌های تجلی و گلبازخان، توضیح داد: در حال حاضر لاین غربی خیابان «تجلی» به‌طور کامل اجرا شده و حدود یک‌سوم از لاین شمالی خیابان «گلبازخان» نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی، با بیان اینکه این پروژه با هدف ارتقای کیفیت معابر، افزایش ایمنی تردد و بهبود سیمای شهری در حال اجراست، افزود: در بخش‌هایی از خیابان «گلبازخان» به دلیل مغایرت با شبکه فاضلاب و تأسیسات برق، سرعت عملیات اجرایی به‌صورت مقطعی کاهش یافته است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان، تأکید کرد: با رفع کامل این مغایرت‌های زیرساختی، پروژه مجدداً با سرعت مطلوب قبلی ادامه خواهد یافت و سایر بخش‌های باقی‌مانده طبق برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود.

مهندس یحیی‌زاده، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرمان مصمم است با تکمیل این پروژه، شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان و ارتقای کیفیت فضا‌های شهری در این محور‌های مهم فراهم کند.