به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ هجرتی‌نیا از راویاندفاع مقدس در این مراسم به روایت‌گری از سیره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس پرداخت و با بیان خاطراتی از ایثار و وفاداری رزمندگان، بر اخلاص، پایبندی به عهد و احترام به خانواده تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اطاعت محض از ولایت فقیه را مهم‌ترین عامل محبوبیت و ماندگاری این شهید بزرگوار دانست و افزود: حاج قاسم سلیمانی نه به‌خاطر مقام نظامی، بلکه به دلیل اخلاص، استقامت و تبعیت کامل از رهبری در دل مردم جای گرفت.

سرهنگ هجرتی‌نیا با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا، خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا تنها با برگزاری مراسم محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند انتخاب درست، عمل به ارزش‌ها و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

این مراسم با ذکر صلوات و تجدید میثاق حاضران با آرمان‌های شهدا به پایان رسید.