

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام علی اکبر بیگدلی، امروز در جمع معتکفان مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: در دهه بصیرت قرار دادیم و یادآور حماسه نهم دی ماه ملت ایران است که مردم نشان دادند پای نظام، انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب ایستاده‌اند و باید این ایام را گرامی داشت.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه اعتکاف و لزوم بهره برداری حداکثری از این فرصت ابراز داشت: شما معتکفین گرامی از دو جهت مهمان خداوند متعال هستید، اول از جهت اینکه در مسجد یعنی خانه خدا روی زمین معتکفید و دوم از جهت اینکه روزه دار هستید و شخص روزه دار نیز مهمان خداست لذا قدر خودتان را بدانید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج امام رضا قم افزود: در این ایام کوتاه اعتکاف، برای نظام اسلامی، سلامتی رهبری معظم انقلاب، رفع مشکلات اقتصادی، نزول باران رحمت الهی و تقویت و پیروزی جبهه مقاومت زیاد دعا کنید.

حجت الاسلام بیگدلی خاطرنشان ساخت: دعا را در این ایام اعتکاف جدی بگیرید، طبق روایات، کسی که معتکف می‌شود گناهانش آمرزیده می‌شود و این عنایت خاص خداست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج امام رضا قم با بیان اینکه دانش آموزان آینده سازان این انقلاب هستند خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی سال۵۷خط بطلانی کشید بر ۲۵۰۰سال شاهنشاهی و طاغوت، لذا توطئه‌های دشمنان اسلام و انقلاب از فردای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و در برهه‌های مختلف قصد ضربه به این سه عرصه تلاش زیادی داشته باشید.