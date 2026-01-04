پخش زنده
از جمله اخبار بسته خوزستان جوان، فعالیت مرکز نفس در استان و و واریز یارانه یسنا برای دهکهای ۴ تا ۷ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: ۲۴ مرکز نفس در شهرهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز فعال میباشد.
دکتر مهرداد شریفی افزود: با تلاش این مراکز که در خصوص نجات فرزندان سقط فعالیت میکنند حدود ۸۰۰ مادر شناسایی و مورد مشاوره قرار گرفتهاند و تاکنون ۲۴۰ نوزاد متولد شدند.
مجتبی ظفری پور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از این واریز مرحله دوم طرح یسنا برای دهکهای ۴ تا هفت در استان خبر داد.