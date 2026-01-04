پخش زنده
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد از برگزاری رویداد «هما» در این استان خبر داد و گفت: در این طرح هویت محور جایگاه مادری در جامعه ایرانی بازتعریف و بازنمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمه دانشیزدی، در جمع برخی خبرنگاران استان، موثرترین راهکار برای توسعه فرهنگی و اجتماعی را تقویت بنیان خانواده دانست و اظهار کرد: نقش مادران در این خصوص اجتناب ناپذیر است و باید برای بازتعریف آن برنامهریزی جدی انجام شود.
وی افزود: در راستای اثربخشی بیش از پیش برنامههای فرهنگی، در سطح استان یزد ویژه برنامه «هما» که خلاصه عبارت «هفت مادر ایرانی» است، طراحی و در دستور کار قرار گرفته است.
دانشیزدی گفت: این رویداد هویت محور به عنوان ابتکاری فرهنگی و اجتماعی، با هدف باز تعریف و بازنمایی جایگاه مادری در جامعه ایرانی طراحی و برنامهریزی شده و قرار است تعدادی از مادران شاخص در استان یزد معرفی و تجلیل شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: رویداد «هما» با تمرکز بر تجربه زیسته مادران پیشرو و اثرگذار، میکوشد نقش مادری را نه صرفاً در سطح یک کنش فردی، بلکه به عنوان کنشی اجتماعی، فرهنگی و تمدنی برجسته کند و الگوهایی واقعی از مادری مسئولانه، آگاهانه و الهامبخش را به جامعه معرفی کند.
وی با اشاره به تحولات اجتماعی سالهای اخیر ادامه داد: تغییر الگوهای زیست خانوادگی، افزایش فشارهای معیشتی، پیچیدهتر شدن نقشهای والدگری و کاهش سرمایه عاطفی خانواده، ضرورت بازاندیشی در جایگاه مادری را بیش از پیش نمایان کرده است.
دانشیزدی، با اشاره به نقش راهبردی مادری در تربیت نسل، انتقال ارزشها و حفظ انسجام اجتماعی، بیان کرد: رویداد هما، پاسخی اجتماعی به این نیاز است و تلاش دارد با برجستهسازی الگوهای واقعی و ملموس مادری، به تقویت سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد فرهنگی و افزایش امید اجتماعی کمک کند.
مدیرکل امور بانوان استانداری یزد گفت: در رویداد هما، ارزش مادری نه بر اساس شهرت یا موقعیت رسمی، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، تعهد و پایداری نقش مادری سنجیده میشود.
وی «مادری و ایثار اجتماعی»، «مادری در شرایط پرچالش زندگی»، «نقشآفرینی فرهنگی»، «تقویت اقتصاد خانواده»، «کنش اجتماعی مؤثر»، «تربیت نسل اثرگذار» و «انتقال ارزشهای هویتی و دینی» را هفت شاخص انتخاب مادران برتر در رویداد هما دانست و بیان کرد: طراحی فراخوان، دریافت و بررسی پروندهها و داوری نهایی با نظارت دبیرخانه رویداد و با بهرهگیری از داوران تخصصی و چندرشتهای انجام میشود.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری یزد در پایان گفت: رویداد «هما» با نگاهی آیندهنگر و قابلیت توسعه در سطح ملی طراحی شده و میتواند بهعنوان الگویی پایدار در سیاستگذاری حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گیرد.