به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی جشنواره ملی فردخت گفت: با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان و فعالان حوزه مد و لباس از ششمین دوره جشنواره ملی فردخت، مهلت ثبت‌نام در این دوره تا روز ۲۰ دی‌ماه تمدید شده است.

عادله‌سادات تقاعدیان افزود: با تمدید این زمان، متقاضیان می‌توانند آثار خود را نیز تا همان تاریخ ارسال کنند. هرگونه تغییر یا تصمیم جدید در روند اجرایی جشنواره، از طریق دبیرخانه و رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: رقابت در ششمین دوره جشنواره ملی فردخت در سطوح مختلفی برگزار می‌شود که شامل طراحی و دوخت مانتوی تجاری همراه با امکان عرضه در نمایشگاه، تجربه‌نگاری فعالان عرصه مد و لباس، طراحی مانتوی اجتماعی بانوان، طراحی کالکشن اجتماعی خانواده و بخش ویژه «طراحی مد اقتدار ملی» است.

دبیر اجرایی جشنواره ملی فردخت اضافه کرد: در این دوره روند داوری آثار با معیارهای فرهنگی، هنری و اقتصادی انجام خواهد شد تا از ایده‌های برتر و نوآورانه در حوزه پوشاک ایرانی اسلامی حمایت شود. عادله‌سادات تقاعدیان با اشاره به افزوده‌شدن بخش بین‌الملل در ششمین دوره جشنواره تاکید کرد: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تدوین و منتشر شده است تا متقاضیان خارجی و مشارکت‌کنندگان بین‌المللی بتوانند براساس آن در جشنواره حضور یابند.

وی گفت: جشنواره ملی فردخت با هدف تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در عرصه مد و لباس، معرفی طراحان جوان و بسترسازی برای تجاری‌سازی طرح‌های بومی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی ـ هنری کشور در حوزه پوشاک بانوان به شمار می‌رود.