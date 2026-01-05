به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر گفت: در پی بازدید و پایش های انجام شده از سطح شهرستان و مشاهده آلودگی های محیط زیستی در یک واحد آلاینده تولید ذغال، مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی، آلودگی هوا و شکستن پلمپ قضایی در شهرستان خمینی شهر، اخطار رفع آلایندگی برای واحد آلاینده صادر شد.

مهدی صادقی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر افزود: باتوجه به رفع نشدن آلایندگی، پرونده از طریق مراجع محتم قضایی شهرستان مورد پیگیری قرار گرفته و متهم براساس حکم صادره از سوی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان خمینی شهر و در راستای آلوده کردن هوا و شکستن مهروموم محکوم به پرداخت چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت شدند.

وی ادامه داد: تولید زغال با سابقه قدیمی در این شهرستان و با وجود اراضی و باغات کشاورزی که به نوعی متروکه هستند، یکی از معضلات و منبع اصلی آلودگی هوا در محدوده شهرستان و غرب شهر اصفهان می باشند.