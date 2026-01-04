به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسول کنعانی، امروز در مراسم اعتکاف که در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و گرامیداشت روز پدر در سخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه بصیرت و نقش مهم حاج قاسم سلیمانی در این عرصه پرداخت و گفت: ایشان شخصیتی بودند که قبل از اینکه فرمانده جنگی باشند یک مومن واقعی و باتقوا بودند.

وی افزود: همین کاری که شما انجام داده‌اید و معتکف خانه خدا شده‌اید حرکت در مسیر حاج قاسم می‌باشد، حاج قاسم سلیمانی شجاع بودند و هیچ ترسی از دشمنان اسلام و انقلاب نداشتند، شما هم در این اعتکاف مقاومت خود را تقویت می‌کنید.

دبیر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم ابراز داشت: حاج قاسم سلیمانی نمونه یک انسان بصیر بودند، شاخص و معیار بصیرت این است که ما بدانیم و تشخیص دهیم الان چه تکلیفی بر عهده داریم و در راه انجام وظیفه خود تلاش کنیم.

کنعانی با اشاره به حمایت دشمنان اسلام و انقلاب از اغتشاشگران تاکید کرد: این افرادی که امروزه در سطح محلات اغتشاش می‌کنند آشنا هستد و مشخص است از کجا خط می‌گیرند و به دنبال چه چیزی هستند و بزودی نیز در نزد ملت ایران شرمنده خواهند شد.

در ادامه این مراسم با هدایایی معنوی و متبرک نگین انگشتری حرم مطهر امیرالمومنین (ع)، امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل عباس (ع) و امام رضا (ع) از همه دانش آموزان معتکف به رسم یادبود تجلیل به عمل آمد.