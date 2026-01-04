پخش زنده
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: بخش عمده مشکلات ترخیص ۳۰ هزار تن سویای وارداتی شرکت بهپاک مرتفع شده است.
تولایی، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اشاره به آخرین وضعیت شرکت صنعتی بهپاک گفت: این شرکت یکی از واحدهای دولتی است که در راستای تولید و عرضه محصول به بازار، از حمایتهای لازم برخوردار بوده و مدیریت استان توجه ویژهای به استمرار فعالیت آن دارد.
وی افزود: استاندار مازندران در مقاطع مختلف با حضور میدانی از این مجموعه بازدید کرده و آخرین اقدامات و مسائل این شرکت را بهصورت مستقیم با وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کردهاند.
معاون استاندار مازندران با اشاره به واردات مواد اولیه گفت: شرکت بهپاک حدود ۳۰ هزار تن سویا را از بندرهای جنوبی کشور وارد کرده و بخش قابل توجهی از تعهدات و اقدامات موردنیاز برای ترخیص این محموله را انجام داده است.
تولایی تصریح کرد: اقدامات اداری و تعهدات لازم عمدتاً انجام شده و بر اساس مستندات موجود، این محموله باید ترخیص شود. پیگیریهای استاندار نیز با هدف تأمین مواد اولیه، تداوم چرخه تولید کارخانه بهپاک و جلوگیری از توقف تولید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم برای مدیریت استان این است که کنجاله سویا، بهعنوان محصول جانبی این فرایند، در داخل استان مازندران و برای خوراک دام مصرف شود و از استان خارج نشود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، با پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار، مشکلات پیشآمده تا حد زیادی مرتفع شده و امیدواریم بهزودی فرآیند حمل و ترخیص این محموله آغاز شود.