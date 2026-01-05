پخش زنده
گروه جهادی شهید شاطری، بیش از ۸۰۰ خدمت دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد نجفآباد ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نجفآباد، گفت: گروه جهادی شهید شاطری در اقدامی خیرخواهانه با اعزام تیمی متشکل از ۳۰ متخصص و دستیار دندانپزشک، خدمات درمانی تخصصی را به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان نجفآباد ارائه داد.
غلامحسین رستمی افزود: این گروه تخصصی در یک دوره سه روزه، خدمات جامع دندانپزشکی را شامل معاینه، عصبکشی، پر کردن، کشیدن دندان و خدمات ترمیمی نظیر روکش، به بیماران تحت حمایت ارائه کردند.
وی، با بیان اینکه این خدمات گسترده، بار مالی قابل توجهی را از دوش خانوادههای تحت حمایت برداشت، ادامه داد: در این اردوی درمانی، خدمات به صورت مستقیم به ۲۵۰ نفر از مددجویان ارائه شد که در مجموع بیش از ۸۰۰ خدمت تخصصی در زمینههای مختلف دندانپزشکی ثبت شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نجفآباد، با اشاره به اهمیت این فعالیتها، افزود: سلامت دهان و دندان یکی از مولفههای اصلی سلامت عمومی است و تامین این نیاز اساسی برای مددجویان، مصداق بارز خدمترسانی جهادی است.
این اردوهای درمانی نمونهای از خدمات همهجانبه کمیته امداد در کنار حمایتهای معیشتی و عمرانی است که نشان میدهد این نهاد نگاهی جامع به ابعاد مختلف زندگی نیازمندان دارد و تلاش میکند تا با مشارکت گروههای مردمی، نیازهای اولیه سلامت را برطرف سازد.