به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی فت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان بهبهان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، عاملان اصلی تیراندازی‌ها را شناسایی و طی عملیاتی آنان در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۲ متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و مقادیری فشنگ غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه، به‌ویژه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و برهم زدن نظم و امنیت عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.