به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ حکمت جعفری افزود: از این میزان سوخت، ۵۷ میلیون لیتر در فصل بهار، ۵۷ میلیون لیتر در تابستان و ۴۱ میلیون لیتر در پاییز توزیع شده است.

وی با تأکید بر اهمیت کشاورزی حفاظتی و اثرات آن در کاهش مصرف سوخت، افزایش حاصلخیزی، جلوگیری از فرسایش و تطبیق شرایط محیطی خاک و گیاه با شرایط کم آبی و خشکسالی تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی درحدود ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع استان برای مدیریت پایدار منابع خاک و آب اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال از محل خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی، دو هزار و۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.