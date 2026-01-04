رئیس جمهور بر ضرورت ارتباط مستمر، شفاف و صادقانه مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی برای افکار عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز نارضایتی و تنش‌های اجتماعی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود پزشکیان امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در نشست هیئت دولت، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات وزیران و دستگاه‌های اجرایی به منظور بهبود وضع معیشتی مردم و مدیریت شرایط کنونی کشور، بر ضرورت مشارکت فرابخشی و نقش‌آفرینی همه صاحبان فرآیند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: وجود هرگونه مشکل یا کاستی در جامعه، نتیجه مستقیم عملکردهاست و از این‌رو لازم است در اتخاذ تصمیمات، ذی‌نفعان و مجریان در تمامی ابعاد موضوع مشارکت داده شوند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر، شفاف و صادقانه مسئولان با مردم تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی برای افکار عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز نارضایتی و تنش‌های اجتماعی دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رفتار مهربانانه و مسئولانه با مردم تصریح کرد: برخورد با جامعه باید همراه با احترام، گفت‌و‌گو و سعه‌صدر باشد و وزارت کشور موظف است در این زمینه نظارت کامل و جامعی اعمال کند. بی‌تردید تعامل مستقیم با مردم، شنیدن دغدغه‌ها، مطالبات و نقد‌های آنان و تلاش برای اقناع افکار عمومی، نقش مؤثری در کاهش فشار‌های روانی و اجتماعی دارد. با برخورد‌های قهری و روش‌های ناصحیح، نمی‌توان جامعه را قانع یا آرام کرد.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت دولت در ایفای به‌موقع تعهدات و پرداخت دیون و مطالبات مردم تصریح کرد: حفظ اعتماد عمومی در گرو پایبندی عملی به حقوق قانونی شهروندان است و هرگونه تأخیر در انجام تعهدات، می‌تواند به افزایش فشار‌های معیشتی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. از این رو دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول موظف‌اند با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، روند تسویه مطالبات مردم را تسریع کرده و پاسخگویی شفاف در این زمینه را در اولویت قرار دهند.

رئیس جمهور همچنین بر نقش استانداران در زمینه تقویت هم افزایی تأکید کرد و افزود: لازم است استانداران با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های اجتماعی، رویکرد محله‌محور را تقویت کرده و با نخبگان محلی، معتمدان و افراد اثرگذار جلسات منظم برگزار کنند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت گفت‌و‌گو در محیط‌های دانشگاهی تأکید کرد و گفت: استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید با دانشجویان نشست‌های گفت‌وگومحور برگزار کنند. نباید افراد صادق، دلسوز و منتقد را از خود دور کنیم؛ چراکه نقد منصفانه، سرمایه حکمرانی است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین و توزیع است، تصریح کرد: دولت در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال می‌کند. همچنین مقام معظم رهبری با تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های حمایتی معیشتی مردم موافقت کرده‌اند.

در ادامه این جلسه، علاوه بر طرح و بررسی موضوعات اجرایی از سوی وزیران، وزیر امور خارجه گزارشی جامع از آخرین تحولات در ونزوئلا ارائه کرد و با اشاره به وضع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، اعلام شد که اعضای سفارت ایران همچنان در محل مأموریت حضور دارند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. همچنین پیگیری مطالبات جمهوری اسلامی ایران از دولت ونزوئلا در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.

در بخش دیگری از جلسه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت‌های صنعت فضایی کشور در دولت چهاردهم ارائه کرد. بر اساس این گزارش، صنعت ماهواره‌ای کشور در این دوره شاهد ثبت چندین «نخستین» بوده است؛ از جمله پرتاب نخستین ماهواره بخش خصوصی، پرتاب همزمان سه ماهواره در یک مأموریت و پرتاب سنگین‌ترین جرم صنعت فضایی کشور با ماهواره‌بر «سیمرغ».

همچنین نخستین ماهواره مخابراتی ایران با بهره‌گیری از باند KU در این دوره عملیاتی شده است. سه ماهواره‌ای که اخیراً به فضا پرتاب شده‌اند، نخستین گام عملی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به مدار ۳۶ هزار کیلومتری در صنعت فضایی به شمار می‌روند. بر این اساس، ایران در حال حاضر در زمره ۱۱ کشوری قرار دارد که به‌طور همزمان توان طراحی و ساخت ماهواره، ماهواره‌بر و برخورداری از پایگاه پرتاب را دارا هستند.

در ادامه جلسه، گزارش‌هایی از سوی وزاری کشور و اطلاعات و استاندار تهران درباره مسائل و حوادث اخیر کشور ارائه و بررسی شد.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی و آخرین مباحث و تعاملات صورت‌گرفته در این زمینه ارائه کرد.