فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان از شناسایی و دستگیری عاملان قتل راننده خودروی نیسان در یک عملیات ضربتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیتسیاح گفت: در پی وصول نیابت قضایی از استان قم مبنی بر فقدان یک نفر راننده خودروی نیسان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۸ ساعت سرنخهایی از متهمان و خودروی مورد نظر در سطح شهرستان بهدست آورند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودروی نیسان مفقودی را توقیف کنند.
سرهنگ بیتسیاح تصریح کرد: در ادامه این عملیات و طی اقدامی ضربتی، ۳ نفر از عاملان قتل دستگیر شدند که در تحقیقات فنی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله محکم، سرانجام به قتل راننده خودرو و دفن جسد مقتول در نقطهای دورافتاده اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم اصلی، محل دقیق دفن جسد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، عملیات نبش قبر انجام و جسد مقتول کشف و جهت بررسیهای تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.
سرهنگ بیتسیاح در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی تأکید کرد: پلیس با تمام توان و بهرهگیری از تجهیزات هوشمند، اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت شهروندان را به خطر بیندازند و پرونده متهمان جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.