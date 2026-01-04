به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی ایران (انتخابی تیم ملی) در بخش بانوان با شرکت ۷۹ دو و میدانی کار از ۱۸ استان از صبح امروز یکشنبه ۱۴ مرداد در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

در پایان روز نخست این رقابت‌ها، استان خراسان رضوی با کسب ۲ نشان طلا، ۳ نقره و یک برنز در صدر جدول رده‌بندی نشان‌ها قرار گرفت.

این مسابقات در نوبت صبح فردا نیز پیگیری و تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.

نتایج روز نخست مسابقات به شرح زیر است:

۸۰۰متر:

تکتم دستاربندان – خراسان رضوی – ۲:۰۹.۶۳

نگین ولی پور – اصفهان – ۲:۱۹.۷۳

زهر سمیاری – قزوین – ۲:۲۵.۴۰

پرش ارتفاع:

عسل علیقلی – تهران – ۱.۷۱

محیا نعیمی – تهران – ۱.۶۸

حنانه عطایی – خراسان رضوی، ساناز مرادی - بوشهر – ۱.۶۰ (سوم مشترک)

پرش بانیزه:

سمیرا کردعلی – یزد – ۳.۵۰

سوگل نویدی – خراسان رضوی – ۳.۴۰

فاطمه خدایی – یزد – ۳.۴۰،



۴۰۰متر:

زهرا زارعی – کرمان – ۵۴.۳۹ ثانیه

کژان رستمی – کردستان – ۵۵.۶۹

مریم محبی – تهران – ۵۶.۱۰

پنجگانه:

فرشته احمدی – زنجان – ۲۰۲۲ امتیاز

زهرا نبی زاده – زنجان – ۱۸۸۷ امتیاز

مطهره اسدی – مازندران – ۱۶۴۹ امتیاز

۳۰۰۰ متر

هانیه شه پری - خوزستان - ۹:۴۳:۹۱ (حدنصاب ملی جدید)

مریم احمدی - خوزستان - ۱۰:۳۴:۵۲

یگانه کریم - تهران الف - ۱۰:۴۴:۶۲