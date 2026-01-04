باند دوم محور پیربَتولی به لالی در شهرستان مسجدسلیمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: این طرح با هدف بهبود ترافیک، ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و اصلاح هندسی جاده شامل اصلاح پیچ‌ها و شیب‌ها به طول ۲ کیلومتر اجرا شد.

روح الله عمادی افزود: همچنین در قالب این طرح، جاده دسترسی به روستای لادرازی احداث شده که به بهبود ایمنی و کاهش مشکلات ترافیکی منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: کل مبلغ هزینه شده برای این طرح ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که از این مقدار ۴۰۰ میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.