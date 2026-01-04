پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: امسال حدود ۸ هزار و ۷۰۰ دانشآموز در۵۶ مسجد استان گرد هم آمدهاند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علیاکبر صمیمی با اشاره به اینکه سال گذشته هفت هزار دانشآموز در اعتکاف ثبتنام کرده بودند، افزود: افزایش بیش از یکهزار و۶۴۰ نفری امسال، گسترش فضای معنوی ماه رجب، میان نوجوانان آذربایجانغربی را نشان میدهد.
وی این استقبال پرشور را نشانه نیاز عمیق نسل جدید به معنویت دانست و تصریح کرد: اعتکاف پایهای مهم در تربیت دینی نسل جوان است و استمرار مسیر مقاومت با همین میزان ایمان و اخلاق شکل میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان به نقش مربیان در این مسیر اشاره کرد و گفت: حضور فعال و همدلانه معلمان کنار دانشآموزان، عامل تربیتی مهم محسوب و موجب میشود تا نوجوانان با هدایت مربیان، مسیر اخلاق و معنویت را عمیقتر بیاموزند.
این رویداد فرهنگی تربیتی در ۵۶ مسجد استان در حال برگزاری است.