پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در شورای عالی مسکن گیلان گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای دولتی و بخش خصوصی، مشکلات مربوط به تأمین زمین و ساخت مسکن در گیلان به طور جدی پیگیری و برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق شناس در جلسه شورای عالی مسکن که با حضور ویدیو کنفرانسی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاههای اجرایی، گفت: پیگیری جدی مصوبات جلسه و بهرهگیری از ظرفیتهای دولتی و بخش خصوصی برای رفع مشکلات مسکن در استان در حوزه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه استانهای شمالی گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی در گیلان و مازندران، به دلیل نیاز به شیروانی و بستر مناسب، هزینهها حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند که باید در برنامهریزیها پیشبینی شود.
استاندار گیلان درباره محدودیتهای تأمین زمینهم تصریح کرد: در نهضت ملی مسکن، از ۲۷ هزار نفر ثبتنام شده در استان، تنها حدود ۱۱ هزار نفر زمین تأمین شده و ما با مشکل تامین ۲۲۰ هکتار زمین مواجه هستیم.
به گفته حق شناس، بنابراین برای مسکن اجارهای، سهم ما ۲۶۰ واحد است که نسبت به سایر استانها بسیار پایین است و باید حداقل دو برابر افزایش یابد.