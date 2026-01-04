رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از ارائه بیش از ۲۶ هزار مشاوره فرزندآوری به زوجین این شهرستان با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای تحقق شعار همه برای ایران جوان و با هدف تقویت امید اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میر موسی میری نژاد تقویت امید اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها برای فرزندآوری مسئولانه را از اهداف اصلی ارائه مشاوره‌های فرزندآوری عنوان و اظهار کرد: بر همین مبنا مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌ها، مداخلات و سیاست‌های جمعیتی به صورت منسجم و ساختارمند اجرا می‌شود که همکاری گسترده با نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد، شوراها، دهیاران، هیات امنای محلات و آموزش کارکنان ادارات بخشی از این اقدامات ترویجی و بین‌بخشی با هدف تحقق جوانی جمعیت بوده است.

وی گفت:از ابتدای امسال تاکنون ۲۶ هزار و ۳۹۰ مشاوره فرزندآوری برای حدود ۴۵ درصد زنان در سنین باروری در سطح شهرستان مراغه ارائه شده که نقش مهمی در افزایش آگاهی، اصلاح نگرش و تقویت انگیزه فرزندآوری خانواده‌ها دارد.

میری نژاد تعداد نوزادان زنده متولد شده از زنان بالای ۳۵ سال طی امسال در مراغه را ۳۷۰ زایمان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نسبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه طرح ملی آمایش امید با هدف افزایش نرخ باروری کل تا سطح بالاتر از جانشینی در مراغه آغاز شده است اضافه کرد: اجرای مواد قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه‌های مختلف شامل شناسایی و درمان ناباروری، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی، حمایت از مادران باردار و شیرده، پیشگیری از سقط، حفظ توان باروری و حمایت از کارکنان و دانشجویان نیز پیگیری می‌شود.

میری نژاد ادامه داد:اقدامات متنوعی همچون برگزاری کارگاه آموزشی برای ارائه دهندگان خدمت، شناسایی زوجین نابارور و ارجاع به سطوح تخصصی، نکوداشت هفته ملی جمعیت، برگزاری جشن تجلیل از کارکنان ازدواج‌کرده و فرزندآوری، اجرای برنامه‌های رسانه‌ای، کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های مشترک بین‌دستگاهی هنگام ازدواج برای تعداد ۹۴۰ زوج جوان در مراغه به انجام رسیده است.

وی افزود: عملکرد دانشکده علوم پزشکی مراغه نشان می‌دهد که اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با کیفیت بالا و پوشش گسترده دنبال شده و با افزایش مشاوره‌ها، تقویت برنامه‌های حمایتی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و رشد موالید، شهرستان در مسیر تحقق اهداف ملی جوانی جمعیت و تقویت امید اجتماعی قرار گرفته است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با تاکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یادآور شد: ارائه مشاوره‌های فرزندآوری و برنامه‌های حمایتی نقش کلیدی در افزایش آگاهی خانواده‌ها، تقویت انگیزه فرزندآوری و ارتقای امید اجتماعی داشته است.