خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به بهره‌برداری از پل امام علی(ع) در سه‌راه جویبار، ضمن تبریک ایام و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با عذرخواهی از مردم شریف ساری و استان، بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های عمرانی سال‌های گذشته تأکید کرد.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه کلنگ این پروژه حدود ۱۶ تا ۱۷ سال پیش به زمین زده شده بود، گفت: زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتیم، پیشرفت فیزیکی پروژه تنها ۱۵ درصد بود، اما در هفت تا هشت ماه گذشته با تلاش شبانه‌روزی مجموعه اجرایی، این طرح به‌طور کامل به اتمام رسید و امروز آماده بهره‌برداری است.

یونسی رستمی با اشاره به توان اجرایی استان افزود: در یک سال گذشته از مجموع ۲۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام، حدود ۱۲۰۰ پروژه تکمیل شده و ۵۰۰ پروژه جدید نیز آغاز شده است که تا سال آینده به پایان خواهند رسید.

وی با انتقاد از طولانی شدن برخی طرح‌ها در دوره‌های گذشته گفت: پروژه‌هایی وجود دارد که سال‌ها به بهره‌برداری نرسیده‌اند که این موضوع زیبنده نیست. من برای افتتاح هیچ پروژه‌ای حضور نمایشی ندارم؛ بلکه از مردم بابت تأخیرها عذرخواهی می‌کنم و متعهد هستم پروژه‌های آغازشده را در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانم.

استاندار مازندران با اشاره به پروژه پل سفید نیز خاطرنشان کرد: این پروژه پس از ۲۴ تا ۲۵ سال دوباره فعال شده و اکنون بخش شمالی آن تقریباً تکمیل و آماده بارگذاری عرشه‌هاست و در صورت بروز نکردن مشکل، تا اول تیر سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی درباره دو فاز بودن پل امام علی(ع) توضیح داد: فاز نخست این پل به اتمام رسیده و معاونت عمرانی در حال بررسی وضعیت ترافیک است. اگر کاهش ترافیک محسوس باشد، نیازی به اجرای فاز دوم نیست، اما در صورت تداوم ترافیک، فاز دوم آغاز می‌شود.

استاندار مازندران تأکید کرد: اجرای فاز دوم با تاریخ‌شمار مشخص انجام خواهد شد و پیمانکار موظف است پروژه را حداکثر در ۱۲ ماه به پایان برساند تا مردم ببینند پروژه‌ها می‌توانند در مدت زمان منطقی اجرا شوند، نه اینکه ۱۷ سال به طول بینجامند.

وی در پایان با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر «ما می‌توانیم»، گفت: با تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و رویکرد عمل‌گرایانه، پروژه‌های بزرگ استان یکی پس از دیگری به سرانجام خواهد رسید.