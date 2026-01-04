به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی کشور صبح امروز در حاشیه مراسم تحلیف ۱۱۴ وکیل جدید پایه یک گیلان در محل دادگستری استان در رشت، با اشاره به ظرفیت‌های مشهود در مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه در امر دفاع از حقوق مردم، به تشکیل ۲۰ هزار برگه‌ی کارشناسی معاضدت مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون از این تعداد، ۲ هزار برگه‌ی کارشناسی با همت وکلای زیر مجموعه‌ی این مرکز به پرونده‌ی قضایی تبدیل و برای رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و این روند همچنان ادامه دارد.

حسن عبدلیان پور افزود: ۵ هزار وکیل مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی کشور بدون هیچ چشم داشتی و بطور خودجوش و با هدف دفاع از حقوق مردم در جمع آوری و تشکیل این پرونده‌ها تلاش کرده‌اند.