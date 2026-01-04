اعلام ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از سوی آمریکا، همزمان موجی از نگرانی و بلاتکلیفی را در میان پناهجویان این کشور در آمریکا برانگیخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: آلخاندرو مارکانو سانتِلی، روزنامه‌نگار ۵۷ ساله ونزوئلایی که در سال ۲۰۰۹ پس از دریافت تهدید‌های مرگ از کشورش گریخت، گفت: با شنیدن خبر بازداشت مادورو «احساس شادی عظیمی» به او دست داده است، او که اکنون در میامی زندگی می‌کند، سال‌ها به علت حضور مادورو در قدرت نتوانسته بود به ونزوئلا بازگردد؛ حتی زمانی که مادرش حافظه خود را از دست داد و درگذشت و او نیز برادرش را نزدیک به دو دهه ندیده است.

این گزارش افزود: با وجود این شادی، مارکانو سانتلی می‌گوید واکنش جامعه ونزوئلایی‌های مقیم آمریکا یکدست نبوده است، زیرا وضعیت مهاجرتی بسیاری از آنان که اغلب در دهه گذشته وارد آمریکا شده‌اند، اکنون شکننده و نامطمئن است. او این وضعیت را چنین توصیف کرد: «درد و خوشحالی با هم آمیخته شده، اما بیش از هر چیز نگرانی وجود دارد.»

نیویورک تایمز یادآور می‌شود: نزدیک به هشت میلیون ونزوئلایی در سال‌های اخیر کشور خود را ترک کرده‌اند؛ بزرگ‌ترین موج مهاجرت در تاریخ معاصر آمریکای لاتین تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۱.۱ میلیون نفر از آنان در آمریکا زندگی می‌کردند که نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر تحت برنامه «وضعیت حفاظت موقت» یا TPS وارد این کشور شده‌اند.

این گزارش اضافه کرد: با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و وعده اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، دولت آمریکا تلاش کرده است حمایت TPS برای ونزوئلایی‌ها را لغو کند؛ تصمیمی که دیوان عالی آمریکا فعلاً اجازه اجرای آن را داده است. همزمان، پس از یک حادثه امنیتی در واشنگتن، دولت ترامپ رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و مهاجرتی اتباع ۱۹ کشور از جمله ونزوئلا را متوقف کرده است.

در ادامه آمده است: مقام‌های دولت ترامپ این اقدامات را در چارچوب مقابله با سوءاستفاده و تقویت امنیت ملی توجیه کرده‌اند، اما وکلای مهاجرت و رهبران جامعه ونزوئلایی-آمریکایی می‌گویند این سیاست‌ها با انگیزه‌های نژادی همراه بوده و مهاجران ونزوئلایی را به طور ناعادلانه با جرم و تروریسم پیوند می‌زند. خود ترامپ نیز بار دیگر مهاجرت را با جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر مرتبط دانسته و مدعی شده دولت مادورو زندانیان خطرناک را به آمریکا فرستاده است.

این گزارش افزود: آدِلیس فِرو، از بنیان‌گذاران «کاکس ونزوئلایی-آمریکایی»، گفت در حالی که برخی ونزوئلایی‌ها به خیابان‌ها آمده و سقوط مادورو را جشن گرفته‌اند، عده‌ای دیگر از ترس یورش‌های مهاجرتی در خانه‌های خود مانده‌اند، به گفته او، بسیاری از این افراد با وجود ورود قانونی به آمریکا، اکنون زندگی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در ادامه آمده است: در میامی، شهردار تازه منتخب این شهر نیز خواستار بازگرداندن برنامه TPS شده و لغو آن را «خطرناک، شتاب‌زده و نادرست» توصیف کرده است، با این حال وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون به درخواست‌ها برای توضیح درباره آینده این برنامه پاسخ نداده است.

نیویورک‌تایمز در پایان با اشاره به روایت‌هایی از پناهجویان ونزوئلایی در نیویورک و سایر شهر‌ها تأکید می‌کند، سقوط مادورو هر چند برای بسیاری نویدبخش پایان سال‌ها بحران است، اما برای صد‌ها هزار ونزوئلایی مقیم آمریکا آغاز دوره‌ای تازه از بلاتکلیفی به شمار می‌رود.