به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از سارایوو، ووچیچ این اظهارات را پس از اقدام نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا و بازداشت مادورو که روابط نزدیکی با دولت صربستان داشت بیان کرد.

رئیس‌جمهور صربستان با اشاره به تحولات اخیر در ونزوئلا گفت که پس از این رخدادها، به‌روشنی مشخص شده است که منشور سازمان ملل متحد و نظام حقوقی بین‌المللی دیگر کارکرد واقعی ندارند.

او تأکید کرد که نظم موجود در نهادهای بین‌المللی صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.

ووچیچ اظهار داشت: «به‌ویژه با توجه به فروپاشی نظم قدیمی جهان، امروز دیگر هیچ قاعده‌ای معتبر نیست و حقوق بین‌الملل عمومی عملاً وجود ندارد. ساختار سازمان ملل تنها به‌صورت اسمی باقی مانده است. ما به‌عنوان کشوری کوچک همچنان باید از این اصول دفاع کنیم، اما باید واقعیت را بپذیریم و به‌درستی درک کنیم که پس از اتفاقات ونزوئلا، کاملاً روشن شده که حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل عملاً عمل نمی‌کنند.»

وی در ادامه افزود که در شرایط کنونی جهان، تنها اصل حاکم، اصل قدرت است و گفت: «در جهان امروز، قانون زور و قانون قوی‌ترها حاکم است؛ هر کس قدرت بیشتری دارد، دیگران را تحت فشار قرار می‌دهد و این تنها اصل سیاست معاصر در جهان است.»