در این جشنواره دانشجویان انواع خوراکها، شیرینیها و چاشنیهای ویژه رشت و بومی استان گیلان را عرضه و با یکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی گیلان با بیان اینکه این دانشگاه پنج سالی است که جشنواره غذای گیله خوراک را همزمان با روز رشت شهر خلاق خوراک شناسی برگزار میکند گفت: در این جشنواره دانشجویان انواع خوراکها، شیرینیها و چاشنیهای ویژه رشت و بومی استان گیلان را عرضه و با یکدیگر رقابت میکنند.
ابراهیم کازرونی منفرد با اشاره به اینکه شهرستان رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو ثبت شده است افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هم ۵ سالی است که با اجرای جشنواره غذای گیله خوراک و کارگاههای دانش محور در راستای شناسایی هر چه بیشتر خوراکهای بومی محلی با تکیه بر مهارتهای علمی آشپزی گام بر میدارد.