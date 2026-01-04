اجرای آیین‌های مختلف به مناسبت مولودکعبه و همایش سراسری نماز و پنجمین جشنواره غذای گیله خوراک از خبر‌های بسته خبری، خبر‌های کوتاه خبر ۲۰ شبکه باران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در بسته اخبارکوتاه خبر‌هایی از چند شهرستان با موضوعات اعتکاف، جشنواره خوراک و تجلیل از پدران شهید گنجانده شده است.

اجرای آیین‌های مختلف به مناسبت ولادت میلاد مولود کعبه، حضرت علی علیه السلام در مناطق مختلف استان

لاهیجان- محفل انس با قرآن کریم

تالش – قدردانی از مداحان اهل بیت

لوشان – تجلیل از پدر شهید

لاهیجان- تجلیل از پدران شهدا

رستم آباد- تجلیل از پدران شهدا

ماسال- تجلیل از پدران شهدا

سنگر- افتتاح مسجد امیر المومنین روستای گیله پرده سر

لاهیجان- دیدار با خانواده شهید کاظم‌پور

املش- دیدار با خانواده شهدا

لوشان – پویش نهالکاری در گلزار شهدای گمنام

خمام- جشن میلاد حضرت علی (ع)

برگزاری همایش سراسری نماز در تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک‌خان سپاه در لنگرود

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر قزوین در این همایش با اشاره به توطئه‌های فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه کشور بر لزوم هوشیاری و بصیرت مردم در دفاع از وطن تاکید کرد. در پایان این همایش، از جمعی ازفرماندهان مروج فرهنگ اقامه نماز جماعت وهمچنین سربازانی که حضور مستمر در نماز جماعت داشتند قدردانی شد.



طرح معنوی اعتکاف در فومن

حجت الاسلام والمسلمین راثی رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن ازاجرای طرح معنوی اعتکاف در ۱۰ مسجد فومن خبرداد.

برگزاری پنجمین جشنواره غذای گیله خوراک در دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

جمعی از دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان دراین جشنواره با پخت انواع غذا‌ها، شیرینی‌ها و چاشنی‌های بومی استان، روز رشت را گرامی داشتند.

نظارت بر بازار‌های سیاهکل

فرماندار سیاهکل در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و ثبات بازار گفت: با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و اخلال در نظم بازار برخورد قانونی و قاطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق شهروندان تضییع شود.