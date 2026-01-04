پخش زنده
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان همزمان با هفته مقاومت سال ۱۴۰۴، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «رضا مداح» از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدا، با حضور پرشور مردم ولایتمدار شهرستان بافت، جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و همرزمان این شهید گرانقدر برگزار شد.
این مراسم در فضایی معنوی برگزار و یاد و نام این شهید سرافراز گرامی داشته شد.