به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی در حکمی نواب تازه‌قلعه را به عنوان سرمربی تیم ملی مردان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن۲۰۲۶ منصوب کرد.

سید جواد موسوی و سامان نورمحمدی به عنوان مربی، عباد دلیری به عنوان مدیر فنی و ابوالفضل مقصودلو به عنوان آنالیزور، تیم ملی بزرگسالان ایران را در این دوره از بازی‌ها همراهی خواهند کرد.

هم‌چنین اورسجی در حکمی رضا کمالی مقدم را به عنوان سرمربی تیم کبدی جوانان کشورمان منصوب کرد. پوریا رضانیا، فرهاد رحیمی و محمد بهروزی‌فر به عنوان مربی و اصغر کمالی مقدم به عنوان مدیر فنی در کادر فنی تیم جوانان خواهند بود.