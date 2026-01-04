پخش زنده
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تأکید کرد: بحران مسکن در ایران فراتر از مسائل فنی است و نیازمند نگاهی فرهنگی، همکاری بینرشتهای و اراده جمعی ملی برای احیای ارزشهای خانوادگی در طراحی خانههاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم زارعیان، عضو هیأت علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در جمعبندی نشست تخصصی «توسعه مسکن در ایران» گفت: خانه در فرهنگ ایرانی تنها یک واحد کالبدی نیست، بلکه بستری برای شکلگیری هویت، روابط خانوادگی و انتقال ارزشهاست.
وی افزود: در این نشست با عنوان «خانهای که ما را میسازد»، نسبت میان معماری مسکن و ارزشهای خانواده ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش خانه در کیفیت سبک زندگی تأکید شد.
زارعیان با اشاره به فاصله میان نیازهای واقعی خانوادهها و الگوهای رایج ساختوساز، گفت: مسکن ماشینی امروز پاسخگوی الزامات فرهنگی و اجتماعی خانواده ایرانی نیست.
به گفته وی، حریمداری، حس تعلق، همزیستی بیننسلی و پیوند با طبیعت از مؤلفههای بنیادین خانه ایرانی است که باید در طراحی معاصر بازخوانی شود.
در این نشست، ضرورت پژوهش میانرشتهای در حوزه نیاز مصرفکننده، نظام تولید مسکن، نقش تبلیغات و بازنگری در قوانین و مقررات مورد تأکید قرار گرفت.
زارعیان تصریح کرد: حل مسئله مسکن نیازمند نگاهی انسانی، فرهنگی و بلندمدت است و تنها با همکاری تخصصهای مختلف و ارادهای ملی میتوان به الگوی مطلوب خانه ایرانی دست یافت.