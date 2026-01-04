امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بسته ایران جوان

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴- ۲۲:۲۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
حمله آمریکا به ونزوئلا
حمله آمریکا به ونزوئلا
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
خبرهای مرتبط

ایران با شتابی بالاتر از میانگین جهانی در مسیر پیر شدن است

ضرورت تدبیراندیشی برای افزایش جمعیت سالمند ایران در آینده

ثبت بیش از ۸ هزار واقعه ولادت در خراسان شمالی 

کاهش ۴۸ درصدی ازدواج در کشور؛ زنگ خطر جدی برای آینده جمعیت ایران

درمان زوج‌های نابارور بهترین مسیر برای افزایش فرزندآوری

برچسب ها: ایران جوان ، جمعیت ، نوزاد ، آمار ولادت ، افزایش جمعیت ، ازدواج
 