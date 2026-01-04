پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتبار کالابرگ به حسابهای شهروندان واریز شده و در روزهای آتی قابل استفاده است. اقدامی که دغدغه دیرینه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در زمینه معطلیهای ارزی و گمرکی را مرتفع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده، بلکه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی، سقف تخصیص آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: این اقدام با هدف تأمین درآمد عمومی پایه و اطمینان از تحقق منابع یارانهای در سال آینده صورت میگیرد. متن کامل این خبر تا دقیقی دیگر منتشر می شود.