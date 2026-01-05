معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، لازم است سرعت تأمین مسکن به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر با تأمین منابع، افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی مسکن که با مشارکت برخط استانداران برگزار شد، مسکن را از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و اولویت‌های اساسی دولت‌ها دانست.

وی با قدردانی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: فعالیت‌های انجام‌شده در این وزارتخانه موجب شکل‌گیری روندی مناسب در حوزه تأمین مسکن شده است، اما پاسخ‌گویی به نیاز موجود، شتاب بیشتری را می‌طلبد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم توجه ویژه به اقشار محروم افزود: دولت خود را موظف می‌داند مسکن حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.

در این جلسه، برنامه عملیاتی تأمین مسکن محرومان به تصویب رسید و مقرر شد منابع لازم برای ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی حمایتی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت تأمین شود.

این منابع از محل اعتبارات عمومی دولت، نهادهای حمایتی، خیرین و وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد شد.

همچنین راهکارهای کاهش سود تسهیلات مسکن حمایتی بررسی و کلیات آن تصویب شد.

بر اساس تصمیم شورا، دستگاه‌های اقتصادی مرتبط مأمور شدند جزئیات این راهکارها را نهایی کنند.

در ادامه نشست، استانداران برخی استان‌ها از جمله گیلان و فارس گزارشی از اقدامات و نیازهای حوزه مسکن در استان‌های خود ارائه کردند.