وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع معتکفین نوجوان مسجد شهرک امام خمینی (ره)، اعتکاف، قرآن و هویت دینی را از مهمترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد دشمنان دقیقاً از همین مؤلفههای معنوی هراس دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» با حضور در جمع معتکفین نوجوان مسجد شهرک امام خمینی (ره)، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این دیدار با تأکید بر نقش ایمان و معنویت در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: قرآن کریم یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملت ایران است و دشمنان دقیقاً از همین مؤلفههای معنوی میترسند. اگر قرآن، مسجد، اعتکاف و هویت دینی ما قدرتآفرین نبود، دشمنان به سوزاندن قرآن و حمله به مساجد روی نمیآوردند.
امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در این جنگ، دشمن با بمب و موشک به میدان آمد و جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ داد، اما آنچه موجب برتری و بازدارندگی شد، تنها تجهیزات نظامی نبود، بلکه اتکای ما به ایمان، قرآن و هویت اسلامی و ملی بود؛ چیزی که دشمن فاقد آن است.
وی احترام به پرچم، سرود ملی و هویت تاریخی و دینی ایران را از عوامل اصلی اقتدار کشور دانست و افزود: ایران کشوری با تاریخ کهن و هویت ریشهدار است که با پذیرش اسلام و اتصال به مکتب اهلبیت (ع) قدرتی مضاعف یافته و همین موضوع دشمنان را نگران و خشمگین کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی خاطرنشان کرد: دشمن بهدنبال تضعیف بنیانهای دینی و اخلاقی جامعه است و تلاش میکند با ایجاد انحراف، جوانان و نوجوانان را از مسیر صحیح دور کند. در این میان، نقش نوجوانان مؤمن و آگاه در هدایت همسالان خود بسیار مهم است.