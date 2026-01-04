مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از کارخانه زرین‌ بافت کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان علیرضا ابراهیمی با حضور در کارخانه زرین‌بافت، از بخش‌های مختلف تولیدی این واحد صنعتی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولید و موضوعات مرتبط با کارگران این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از نیروی کار و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت ایمنی کارگران و ضرورت بازنگری درمشاغل سخت و زبان آور تاکید کرد و اظهار داشت: تداوم تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش رضایتمندی کارگران از اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش مؤثر کارخانه زرین‌بافت در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کارگاههای زیر ۵۰نفر، افزود: تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی می‌تواند زمینه رفع موانع، بهبود شرایط کاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی را فراهم سازد.

در ادامه، مدیران کارخانه زرین‌بافت نیز گزارشی از وضعیت تولید، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌رو ارائه داده و خواستار تداوم حمایت‌های قانونی و تسهیل‌گری دستگاه‌های مرتبط شدند.

یاد آور می شود این بازدید در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و به منظور بررسی میدانی مسائل کارگری و تقویت بنیه اقتصادی واحدهای صنعتی استان انجام شد.