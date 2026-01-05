پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از صدور هزاران سند تکبرگ برای اراضی دولتی استان خبر داد و گفت: اجرای قانون حدنگار نقش مؤثری در صیانت از حقوق دولت و مقابله با زمینخواری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،روحاله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، تبدیل اسناد دفترچهای اراضی دولتی به اسناد تکبرگ را از اولویتهای اصلی این اداره کل عنوان کرد.
وی اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ فقره سند تکبرگ برای اراضی دولتی با مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ شده است.
عمادی اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) را اقدامی مهم در ساماندهی و شفافسازی اطلاعات اراضی ملی دانست.
به گفته وی، این قانون زمینه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و پدیده زمینخواری را فراهم میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: اخذ سند اراضی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن، از وظایف قانونی این اداره کل است.
وی تأکید کرد: ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای استان با جدیت در مسیر استیفای حقوق دولت فعالیت میکنند.
عمادی همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت خبر داد.
خوزستان به عنوان یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور، نقش مهمی در اجرای طرحهای ملی حوزه مسکن دارد