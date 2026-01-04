پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در ۹ ماهه امسال تصادفات برونشهری این شهرستان ۲۱ درصد کاهش و تصادفات درونشهری ۲۵ درصد افزایش داشته که این اختلاف معنادار است
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان آیتاللهی موسوی در جلسه شورای ترافیک استان کرمان با محوریت شهرستان بم گفت
بر اساس آمار ۹ ماهه، ۱۰ درصد از کل تصادفات استان و ۸ درصد از فوتیهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به شهرستان بم است.
وی گفت ۶۶ درصد تصادفات این شهرستان به موتورسواران و عابران پیاده اختصاص دارد و محورهای اصلی بیشترین سهم تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود بهبود آسفالت در برخی موارد موجب افزایش سرعت و در نتیجه شدت تصادفات میشود، در حالی که ایجاد مسیر ایمن برای عابران پیاده، پلهای عابر قابل استفاده و اقدامات فرهنگی نقش مؤثرتری در کاهش حوادث دارند.
وی یادآور شد در ۹ ماهه امسال تصادفات برونشهری این شهرستان ۲۱ درصد کاهش و تصادفات درونشهری ۲۵ درصد افزایش داشته که این اختلاف معنادار است.