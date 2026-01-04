پخش زنده
سرپرست بنیاد استان کرمان بر حضور میدانی مدیران و تقویت سرمایه اجتماعی تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان احمد گروهی ساردو سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمان در نشست شورای معاونین بنیاد استان بر لزوم حضور میدانی مدیران و پرهیز از مدیریت پشتمیزی تاکید کرد و گفت: مدیران بنیاد شهید باید در میدان خدمت باشند چرا که این رویکرد میتواند جلوهای عینی از عمل به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی را در فعالیتهای بنیاد به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به این موضوع که بنیاد شهید نقش ویژهای در تقویت سرمایه اجتماعی جامعه دارد، افزود: خانوادههای شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران از ارکان اعتماد، امنیت و انسجام اجتماعی هستند و حفظ شأن و رضایت آنان مستقیماً با عملکرد بنیاد شهید گره خورده است.
سرپرست بنیاد استان کرمان با بیان اینکه نام و راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به برکت خون شهدا، صبر خانوادههای آنان و ایثار ایثارگران زنده مانده است، تصریح کرد: بنیاد شهید باید آینهدار این حقیقت بزرگ در سطح جامعه باشد و این نگاه را به همه مدیران و مسئولان استان منتقل کند.
گروهی ساردو خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور جامعه ایثارگری نباید تنها بر دوش بنیاد شهید گذاشته شود، بلکه همه مدیران دستگاههای اجرایی استان باید با همافزایی و مسئولیتپذیری مشترک، در خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان مشارکت فعال داشته باشند.