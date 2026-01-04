پخش زنده
در نشست مشترک مدیران و کارشناسان؛ نقاط قوت و ضعف نمونهبرداری پسته صادراتی به اتحادیه اروپا بررسی شد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان جلسهای تخصصی با هدف بررسی جامع مسائل و مشکلات مربوط به فرآیند نمونهبرداری پسته صادراتی به مقصد اتحادیه اروپا، برگزار شد.
این نشست مهم با حضور ریاست محترم سازمان، معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی، مدیر و معاون امور باغبانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان، کارشناسان نمونهبرداری استانهای کرمان و رفسنجان، رییس اداره نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو و همچنین رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
در این جلسه، محوریت بحث بر ارزیابی دقیق روشهای جاری نمونهبرداری پسته بود. حاضران ضمن تبیین اهمیت رعایت استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا، به بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف این روشها پرداختند.
هدف اصلی از این بررسی، شناسایی دقیق موانع موجود در مسیر صادرات و یافتن راهکارهای عملی برای افزایش دقت و صحت نمونهبرداری به منظور تضمین سلامت و کیفیت محصول صادراتی ایران بود.
در ادامه، نظرات و پیشنهادات کارشناسان زبده حاضر در جلسه، بهویژه متخصصان نمونهبرداری و مسئولین نظارتی سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی، مورد بحث و تبادل نظر سازنده قرار گرفت تا با هماهنگی بینبخشی، گامهای موثری در جهت تسهیل و تضمین پایداری صادرات پسته برداشته شود.
مدیران و کارشناسان حاضر در پایان بر لزوم پیگیری مصوبات جلسه و اجراییسازی راهکارهای پیشنهادی تاکید کردند.