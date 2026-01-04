به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ضرورت ساماندهی قیمتها ،حفظ امنیت و ثبات اجتماعی از مطالبات مردم از مسئولان است .



این روزها افزایش قیمتها،کاهش قدرت خرید و نوسان بازار مطالبه جدی از دولت برای نظارت ،کنترل و ساماندهی وضعیت معیشتی ایجاد کرده است.



مردم هم آرامش ،امنیت و ثبات اقتصادی می خواهند،مطالبه ای روشن از دولت برای ساماندهی قیمتها و خواسته های قاطع برای جلوگیری از حرکاتی که آرامش جامعه را نشانه می گیرد.



امنیت و معیشت دو مطالبه ی مهم مردم هستند، مطالباتی که پاسخ به آنها نیازمند تدبیر ،نظارت و اقدام موثر است؛مردم لرستان با تأکید برنظارت ،کنترل و ساماندهی وضعیت معیشتی،خواستار برخورد با برهم زنندگان امنیت در جامعه هستند.









