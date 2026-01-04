امروز: -
حال و هوای حرم کریمه اهل بیت در شب وفات حضرت زینب (س)

همزمان با شب وفات عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، دسته‌های عزاداری در حرم حضرت معصومه (س) به عزاداری و سوگواری پرداختند
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ - ۲۳:۲۰
برچسب ها: شب وفات ، وفات حضرت زینب ، حرم حضرت معصومه
