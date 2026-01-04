رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر از وقف یک واحد ساختمان مسکونی به همراه سه باب مغازه در روستای کفشگرکلای ارطه خبر داد.

وقف ۱۳۰ میلیارد ریالی یک واحد تجاری ـ مسکونی در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مقداد کلونیان گفت: این موقوفه شامل یک واحد منزل مسکونی به همراه سه باب مغازه است که توسط واقف خیراندیش، سیدجلال کاظمی، وقف شده است.

وی با اشاره به نیت واقف افزود: این ملک به منظور انجام امور قرآنی و همچنین کمک به برپایی مراسم حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائم شهر ارزش این موقوفه را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مساحت این ملک وقفی ۱۱۰ متر مربع است.

کلونیان افزود: توسعه فرهنگ وقف و هدایت نیت‌های خیراندیشانه مردم به سمت نیازهای فرهنگی و دینی جامعه، نقش مهمی در تقویت سرمایه‌های معنوی و اجتماعی دارد.