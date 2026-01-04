پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز عملیات اجرایی شهرک دولتی ۱۰ هزار واحدی گهرباران ساری از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز عملیات اجرایی شهرک دولتی مسکونی گهرباران ساری با ظرفیت احداث حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: این پروژه از هفته آینده بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی میشود.
حسنزاده در پنجاهودومین جلسه شورای تأمین مسکن استان که به ریاست یونسی استاندار مازندران و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، گفت: شهرک مسکونی گهرباران با وسعتی بیش از ۱۰۰ هکتار، یکی از مهمترین پروژههای دولتی مسکن استان به شمار میرود.
وی افزود: شهرک مسکونی گلوگاه به مساحت ۱۰۶ هکتار نیز پس از تصویب طرح جامع در شورایعالی شهرسازی و معماری، در آیندهای نزدیک وارد مرحله اجرا خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۲۷ خانوار در این طرح ثبتنام کردهاند که مدارک آنها به تأیید نهایی رسیده و در گام نخست، برای ۷۱۹ خانوار تأمین زمین انجام شده است. همچنین تا پایان سال جاری، ۲ هزار خانوار دیگر نیز تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
حسنزاده ساماندهی مسکن محرومان را از دیگر محورهای این جلسه عنوان کرد و گفت: آییننامه مربوط به این بخش در حال بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از طرح موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن در شورایعالی مسکن کشور خبر داد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، نرخ سود تسهیلات پروژههای دولتی از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: مازندران بهعنوان استان پایلوت اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور انتخاب شده و بر اساس سهمیه تخصیصیافته، ۲۹۰ واحد مسکن استیجاری در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای استان بارگذاری میشود.
وی گفت: این واحدها به زوجهای جوانی که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، در صورت احراز شرایط، بهمدت پنج سال واگذار خواهد شد.
حسنزاده در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، گامهای مؤثری در راستای تأمین مسکن، حمایت از اقشار مختلف و پاسخ به مطالبات مردم استان برداشته شود.