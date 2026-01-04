پخش زنده
مدیر کانونهای خدمت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: با امضای تفاهمنامهای سهجانبه، ۹۰۰ میلیارد ریال برای ارتقای زیرساختهای انتقال خون سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حسین یوسفی اظهار داشت: این تفاهمنامه با مشارکت بنیاد کرامت رضوی، سازمان انتقال خون ایران و سازمان برنامه و بودجه استان منعقد شده و تمرکز اصلی آن بر تأمین و نوسازی تجهیزات مورد نیاز، افزایش ظرفیت پایگاههای انتقال خون و بهبود فرآیند خدماترسانی در سطح استان است.
وی افزود: در قالب این تفاهمنامه، اعتباری معادل ۹۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرحهایی از جمله خرید اتوبوس سیار خونگیری، بازسازی و توسعه پایگاه انتقال خون زاهدان، خرید خودروهای خونرسان و تأمین تجهیزات تخصصی نگهداری خون اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژهها در بازه زمانی ۱۲ ماهه پیشبینی شده است، تصریح کرد: هدف از اجرای این تفاهمنامه، افزایش دسترسی مردم به خدمات ایمن و استاندارد انتقال خون، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار استان و تقویت زیرساختهای نظام سلامت است.