هزار نوجوان و جوان لرستانی در مراسم اعتکاف و فعالیت‌های جهاد تبیین، این حضور مردمی را سرمایه‌ای عظیم دانست و تأکید کرد: باید این ظرفیت به‌طور جدی در مسیر روشنگری و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن به کار گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه روابط عمومی دستگاه‌ها وظیفه دارند در خط مقدم جهاد تبیین باشند، افزود:باید از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای استفاده کرد و با هماهنگی و اقدام عملی می‌توان از بروز مشکلات جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را تقویت کرد

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار و مشکلات معیشتی مردم افزود: انتظار مردم از دولت‌ها بهبود وضعیت اقتصادی، ساماندهی بازار و توجه به معیشت مردم است.

امام جمعه خرم‌آباد به عملکرد بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: در جلسه های رسمی تعهداتی برای رفع مشکلات مردم داده شد،که بسیاری از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکردند و این بی‌توجهی موجب نارضایتی عمومی شده و نیازمند پیگیری جدی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان هم بر ضرورت وحدت روایت و پرهیز از چندصدایی میان مسئولان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی باید زمان‌شناسانه عمل و با انسجام و حضور فعال در فضای مجازی و رسانه‌ای، نقشه دشمن را نقش بر آب کنند.

سعید پورعلی با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر و پیامدهای اجتماعی آن، بر ضرورت حضور فعال دستگاه‌های فرهنگی در آرامش‌بخشی به جامعه و تبیین سیاست‌های جدید تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پاسخ اعتراض، گفت‌وگو، رسیدگی و بررسی است، افزود: اگر اعتراض به خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز نظم و امنیت منجر شود دیگر در چارچوب اعتراض قرار نمی‌گیرد و باید با آن برخورد شود.



فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان نیز بر نقش نخبگان و هنرمندان در آگاه‌سازی جامعه تأکید کرد و گفت: همدلی مردم و مسئولان رمز موفقیت در مدیریت مسائل لرستان است.



