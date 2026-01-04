دادستان مرکز سیستان و بلوچستان در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، گفت: همدلی مسئولان و بصیرت مردم عامل اصلی امنیت این استان می‌باشد.

همدلی مسئولان و بصیرت مردم، عامل اصلی امنیت سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی شمس‌آبادی در این نشست، در گزارشی، ضمن تشریح شرایط امنیتی و قضایی استان، خواستار توجه ویژه به استان جهت رفع کمبود‌ها شد.

وی با اشاره به هوشیاری و همدلی جامعه اطلاعاتی، از موفقیت‌های چشمگیر دستگاه‌های امنیتی در ضربه به عوامل ناامن کننده استان خبر داد.

وی تأکید کرد: اقدامات بسیار خوبی در استان جهت ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد زندانیان استان به شکل قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت اسمی زندان‌ها فراتر رفته است، نگرانی خود را از نگهداری این حجم از متهمان و محکومان در شرایط سخت محیطی مانند گرمای شدید و طوفان‌های منطقه، به ویژه در زندان‌های داخل شهر، ابراز کرد.

دادستان مرکز سیستان و بلوچستان همچنین به بخشنامه‌های اخیر در خصوص انتقال زندانیان اشاره کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتقال زندانیان، شرایط خاص استان در نظر گرفته شود.

شمس‌آبادی بر استفاده حداکثری از تدابیر قضایی برای کاهش جمعیت زندانیان، از جمله تلاش در جهت عفو و استفاده از جایگزین‌های حبس، تأکید کرد و از عملکرد موفق در آزادی تعداد زیادی از زندانیان واجد شرایط در سال جاری خبر داد.