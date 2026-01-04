مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت: طرح آموزش ایمنی مدارس حاشیه راه‌ها، در سطح ۱۸ مدرسه جنوب استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ابراهیم عبدالهی اظهار کرد: این طرح در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد دانش‌آموزان، آموزش و آگاه‌سازی نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور در راه مدرسه، خیابان و جاده‌ها، وسایل نقلیه و خطرات ناشی از بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و ترافیکی اجرا شده است.

وی افزود: با حضور کارشناسان در مدارس، آموزش‌ها به صورت حضوری و چهره به چهره انجام گرفت و مربیان مدارس نیز با شیوه صحیح و ایمن رفت و آمد به مدرسه آشنا شدند و در مجموع یک هزار و ۸۰۰ دانش آموز از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با نصب تابلو‌های محدودیت سرعت و سبقت ممنوع، خط کشی عابر پیاده، نصب سرعت گیر و نصب چراغ چشمک زن به منظور آرام سازی ترافیک، ایجاد امنیت لازم برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم شده است.